Багдад, , 22:08 — REGNUM В воскресенье, 13 марта, посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди был вызван в МИД Ирака, глее ему была вручена нота протеста в связи с произошедшим в ночь с 12-го на 13-е ракетным обстрелом иракского города Эрбиль.

Об этом сообщил пресс-секретарь иракского МИД Ахмед ас-Сахаф: «Министерство иностранных дел вызвало посла Ирана в Багдаде и выразило ему протест иракского правительства в связи с ракетным обстрелом города Эрбиль».

Ранее правительство Ирака сообщило, что министерский совет по вопросам безопасности расценил запуск ракет по Эрбилю с территории Ирана как нарушение международного права, и потребовал «откровенных и чётких разъяснений» от иранского руководства.

В ночь на воскресенье город Эрбиль в Иракском Курдистане на северо-востоке страны подвергся ракетному обстрелу с территории Ирана. Несколько ракет взорвались недалеко от строящегося здания генконсульства США. Некоторый ущерб был причинён офису телеканала Kurdistan24. Жертв нет, незначительные ранения получил один местный житель.

Некоторые арабские СМИ сообщали, что целью обстрела могли быть пункты базирования израильской разведки «Моссад», но руководство Иракского Курдистана опровергает факт нахождения таких объектов в Эрбиле. Также появлялись неподтверждённые сообщения о том, что ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на недавние действия Израиля.