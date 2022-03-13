Грозный, , 21:59 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды добровольческих вооруженных националистических формирований для борьбы против России, как к тому их подбивают бандеровцы, поскольку это лишено всякого смысла, и лишь навредит им самим, соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

«Уважаемые мирные граждане Украины. Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами», — обратился чеченский лидер.

Он также призвал украинцев «поберечь своих родных» и пообещал, что «мирная жизнь наступит очень скоро», но только «без националистов и бандеровцев», и для этого «понадобятся мужские руки».

«СБУ продает ваши списки ЗА КОПЕЙКИ! Они не переживают за вашу безопасность, а продают ваши данные», — написал Кадыров, вывесив у себя частично список добровольцев Житомирской области со всеми их персональными данными, предложив с ними ознакомиться всех желающих.

По его словам, эти списки были сформированы одной из националистических военных администраций, тем самым дав понять, что бандеровцы готовы продать информацию и сдать добровольцев, если им это будет выгодно. Он также сообщил, что полный список передан «дорогому брату командиру батальона «Юг» Хусейну Межидову для использования по назначению».