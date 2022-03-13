Кадыров наглядно предостерег украинцев от вступления в ряды националистов
Грозный, 13 марта, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды добровольческих вооруженных националистических формирований для борьбы против России, как к тому их подбивают бандеровцы, поскольку это лишено всякого смысла и лишь навредит им самим, соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале Кадырова.
Он также призвал украинцев «поберечь своих родных» и пообещал, что «мирная жизнь наступит очень скоро», но только «без националистов и бандеровцев», и для этого «понадобятся мужские руки».
По его словам, эти списки были сформированы одной из националистических военных администраций, тем самым он дал понять, что бандеровцы готовы продать информацию и сдать добровольцев, если им это будет выгодно. Он также сообщил, что полный список передан «дорогому брату командиру батальона «Юг» Хусейну Межидову для использования по назначению».