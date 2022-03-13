Уагадугу, , 21:56 — REGNUM В Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на кустарный рудник по добыче золота погибли не менее 11 человек, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на жителей района Гором-Гором.

Закрытый рудник

Отмечается, что группа численностью порядка 30 боевиков проникла на территорию рудника и убила 11 человек.

Также сообщается, что нападавшие захватили находившиеся на производственном объекте ценности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по организации смены власти в Буркина-Фасо предложила 30-месячный переходный период, после которого последует возвращение страны к конституционному строю.

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