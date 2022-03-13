Москва, , 21:47 — REGNUM На следующей неделе руководство московского ЦСКА планирует начать переговоры с 35-летний российский голкипером Игорем Акинфеевым о продлении контракта. Об этом 13 марта сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Игорь Акинфеев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Текущее соглашение Акинфеева с ЦСКА истекает 30 июня 2022 года. После завершения сезона российский вратарь может покинуть московский клуб на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 21-м матче чемпионата России, в котором пропустил семнадцать мячей. Одиннадцать игр голкипер отстоял на ноль.