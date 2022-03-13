Иран осудил массовые казни в Саудовской Аравии
Тегеран, 13 марта, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Власти Ирана осудили массовые казни в Саудовской Аравии. Об этом заявил 13 марта официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран
«Казни противоречат основным принципам прав человека и международного права и осуществлены с нарушением надлежащих судебных процедур», — цитирует его пресс-служба МИД страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Саудовской Аравии была совершена самая массовая казнь в современной истории королевства.
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