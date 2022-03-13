Тегеран, 13 марта, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Власти Ирана осудили массовые казни в Саудовской Аравии. Об этом заявил 13 марта официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Казни противоречат основным принципам прав человека и международного права и осуществлены с нарушением надлежащих судебных процедур», — цитирует его пресс-служба МИД страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Саудовской Аравии была совершена самая массовая казнь в современной истории королевства.

Читайте также: В Саудовской Аравии за сутки казнили более 80 человек