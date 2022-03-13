Манчестер, Великобритания, 13 марта, 2022, 21:37 — ИА Регнум. 33-летний испанский центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продлить контракт с английским клубом. Об этом 13 марта сообщило издание The Express.

Warrenfish Хуан Мата

Текущее соглашение Маты с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского футболиста в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Хуан Мата принял участие в четырех матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Мата выступает за «МЮ» с 24 января 2014 года после перехода из лондонского «Челси» за 44,73 миллиона евро. Ранее футболист выступал за второй состав мадридского «Реала» и «Валенсию».