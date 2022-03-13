Донецк, 13 марта 2022, 21:31 — REGNUM Украинские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 152 мм, сообщило 13 марта представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как передавало ИА REGNUM, 13 марта представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Золотое-5 в ЛНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).
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