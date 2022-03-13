Дортмунд, Германия, 13 марта, 2022, 21:26 — ИА Регнум. 13 марта в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержала минимальную победу над «Арминией» со счетом 1:0.

«Боруссия» (Дортмунд)

Единственный мяч на экваторе первой половины забил 26-летний немецкий фланговый атакующий полузащитник Мариус Вульф после передачи Торгана Азара. Желтые карточки получили Седрик Бюрннер и Эмре Джан.

Статистика матча («Боруссия"/ «Арминия»)

Удары 20/11

Удары в створ ¾

Владение 59%/41%

Угловые 4/5

Нарушения 6/10

Составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Джан, Шульц, Понграчич, Пасслак (Мэлони, 85'), Дауд, Беллингем, Витсель, Азар (Рейна, 63'), Вульф (Брандт, 70'), Мален (Холанд, 63')

«Арминия»: Ортега, Пипер, Белло, Брюннер, Андраде, Шопф, Окугава, Виммер (Инс, 90'), Хак (Клос, 77'), Василиадис, Ласме.

«Шмели», одержав семнадцатую победу в сезоне и набрав 53 очка, укрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. «Арминия» с 25-ю очками осталась на пятнадцатом месте.