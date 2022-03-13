Вашингтон, , 21:25 — REGNUM В конце 2021 года Пентагон планировал направить на Украину «несколько сотен» своих военных инструкторов для обучения украинских войск «нетрадиционным методам ведения войны». Но от этих планов отказались из-за опасений американской администрации вызвать эскалацию в отношениях с Россией. Об этом в воскресенье, 13 марта сообщила со ссылкой на источники американская газета Politico, передаёт ТАСС.

По данным источников, на секретном брифинге в декабре 2021 года представители Пентагона сообщили конгрессменам о намерении послать инструкторов на Украину. Но инициатива не получила продолжения из-за опасений Белого дома, что такие действия могут помешать дипломатическим усилиям по мирному урегулированию проблемы.

Как отмечает издание, в Белом доме отвергли существование таких планов. По словам официального представителя Белого дома, планы о расширении числа инструкторов на Украине «не представлялись». В министерстве обороны также заявили, что Белый дом «не отменял никакие запланированные программы подготовки на Украине до тех пор, пока силы США не были передислоцированы в феврале». Сам факт проведения такого брифинга никак не комментируется.

В то же время, как утверждают источники, инструкторы, о которых идёт речь, должны были работать за пределами официальной американской тренировочной миссии, расположенной на полигона Яворовский во Львовской области. Они должны были учить украинских военных тактике партизанской войны и другим «нетрадиционным» действиям.

Утром в воскресенье Вооружённые силы России нанесли удар ракетами большой дальности по полигону Яворовский во Львовской области, на котором иностранные инструкторы обучали украинских военных. Уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, американских военных там не было, они покинули объект несколько недель назад.