Москва, 13 марта 2022, 21:21 — REGNUM Переговоры между представителями России и Украины запланированы на 14 марта, сейчас российско-украинские переговоры не идут. Об этом 13 марта сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Нет, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Переговоры запланированы на завтра».
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что переговоры между представителями РФ и Украины якобы идут «прямо сейчас».