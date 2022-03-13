Москва, , 21:21 — REGNUM Переговоры между представителями России и Украины запланированы на 14 марта, сейчас российско-украинские переговоры не идут. Об этом 13 марта сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Нет, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Переговоры запланированы на завтра».

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на советника президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что переговоры между представителями РФ и Украины якобы идут «прямо сейчас».