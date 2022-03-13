Москва, , 21:14 — REGNUM 13 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Краснодара». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

ФК «Краснодар»

Оба мяча «быков» забил 21-летний центральный полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян (5', 86' пенальти). Единственным голом в составе «красно-белых» отметился Квинси Промес.

Желтые карточки получил Александр Черников (31'), Наиль Умяров (43') и Шамар Николсон (44'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Максимилиано Кофрие (Александр Соболев, 90'), Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Дантас Айртон, Виктор Мозес (Даниил Хлусевич, 64'), Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров (Роман Зобнин, 90'), Зелимхан Бакаев (Джордан Ларссон, 75'), Квинси Промес, Шамар Николсон.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Сергей Петров, Александр Черников, Алексей Ионов (Вячеслав Якимов, 90'), Ираклий Манелов (Юрий Газинский, 73'), Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Владимир Ильин (Омар Попов, 90').

«Краснодар», одержав десятую победу в сезоне и набрав 35 очков, укрепился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 26-ю очками остался на девятом месте.