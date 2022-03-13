Оттава, 13 марта, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Порядка 5 тыс. домохозяйств лишились электроснабжения из-за штормового ветра, обрушившегося на атлантические регионы Канады, передает телеканал CTV.

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Отмечается, что в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда порывы ветра местами достигали 25−33 м/с.

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам на поврежденных энергосетях. О пострадавших не сообщается.