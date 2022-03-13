Тюмень, , 21:10 — REGNUM В Тюменской области средняя зарплата в январе 2022 года составила 55, 91 тыс. рублей. Это на 6,2% больше к уровню 2021 года за аналогичный месяц, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Росстат.

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На Ямале в январе 2022 года средняя зарплата составила 116,2 тыс. рублей, в Югре — 85,37 тыс. рублей. Самая низкая зарплата в Уральском федеральном округе наблюдается в Курганской области — 35,48 тыс. рублей.

Средняя заработная плата по России в январе 2022 года составила 56,54 тыс. рублей.