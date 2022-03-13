Брюссель, , 21:02 — REGNUM Новые санкции Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств стран ЕС (Coreper) могут быть доработаны и утверждены уже 14 марта, сообщило французское председательство в Совете стран ЕС.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Окончательная доработка и утверждение [санкций] ожидаются завтра на Coreper», — утверждается в Twitter председательства о новых санкционных мерах против России, разработанных по итогам саммита лидеров ЕС в Версале, который длился с 10 по 11 марта.

Как сообщила 11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз планирует запретить импорт целого ряда ключевых товаров из России, касающихся сталелитейной отрасли, а также экспорт «люксовых» товаров в Россию. Кроме того, планируется вывести Россию из режима наибольшего благоприятствования по ВТО в рамках четвертого пакета санкций.

Напомним, что страны Евросоюза и прочие страны под руководством США организовали экономическую войну против России и информационно-психологическую травлю всех русских и русскоговорящих после того, как Россия начала операцию по демилитаризации и денацификации оккупированной бандеровскими нацистами Украины и оказанию помощи осажденным народным республикам Донбасса.