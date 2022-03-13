Москва, , 21:01 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям украинских военнослужащих и бойцов националистических батальонов, удерживающих в заложниках мирных жителей Украины. Главному следственному управлению СК РФ дано указание зафиксировать факты использования мирных жителей в качестве заложников на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Глава СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Глава СК поручил следователям ГСУ СК России провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц вооруженных сил Украины и националистических батальонов, виновных в удержании мирных граждан», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По сведениям Минобороны РФ, в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в населенном пункте Никольское в ДНР члены националистического батальона «Айдар» удерживали в заложниках около 300 монахов и местных жителей. При освобождении монастыря российскими войсками заложники не пострадали.

По данным народной милиции Луганской Народной Республики, украинские военные препятствуют эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. ВСУ используют дома мирных жителей в качестве огневых точек, а их людей в качестве живого щита, которым националисты прикрываются, обстреливая жилые районы Донецка.