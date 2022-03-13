Фюрт, Германия, , 20:58 — REGNUM 13 марта в Фюрте на стадионе «Ронхоф Томас Зоммер» «Гройтер» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет «Ред Булл Лейпциг» Доменико Тедеско. Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Стартовые составы команд:

«Гройтер»: Андреас Линде, Максимилиан Бауэр, Йетро Виллемс, Марко Мейерхофер, Ник Виргевер, Макс Кристиансен, Хавард Нильсен, Пауль Сегуин, Джулиан Грин, Бранимир Хргота, Джейми Льюелинг.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Лукас Клостерманн, Анхелиньо, Амаду Хайдара, Эмиль Форсберг, Бенжамин Хенрихс, Конрад Лаймер, Кристофер Нкунку, Андре Силва.

В текущем сезоне 24-летний лидер «быков» Кристофер Нкунку принял участие в 25-ти матчах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также француз получил две желтые карточки.

Бригада арбитров: Свен Яблонски | Норберт Грудзински | Саша Тилерс.