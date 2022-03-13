Аккра, 13 марта, 2022, 20:49 — ИА Регнум. На юге Ганы столкнулись два транспортных средства — автобус и грузовик. Об этом 13 марта сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в полиции.

(сс) Maarten van der Bent Гана

По словам источника, авария, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, произошла в районе города Асубои.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня 2021 г. в центральной части Ганы в дорожной аварии с автобусом погибли не менее четырех человек.