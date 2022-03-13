Москва, 13 марта, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видео пролетающего по созвездию Волопаса астероида (138 971) 2001 CB21. Видео опубликовано в телеграм-канале Роскосмоса.

Hubble ESA Астероид

«Перед вами уже знакомый астероид (138 971) 2001 CB21, пролетающий по созвездию Волопаса. Он пролетел мимо Земли 4 марта на расстоянии 4,8 млн км со скоростью 12 км/с», — говорится в телеграм-канале Роскосмоса.

Отмечается, что съемка была проведена при помощи 50-сантиметрового телескопа Кубанского государственного университета.