Рим, , 20:44 — REGNUM На Евросоюзе лежит ответственность за разрастание конфликта вокруг Украины, при этом европейские лидеры не могут предложить ничего для его урегулирования. Такое мнение в интервью ТАСС высказала депутат Европарламента от Италии Франческа Донато.

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«Необходима серьезная дипломатическая инициатива, с которой пока не выступили ни ЕС, ни США. Посредничество ожидают от других стран, среди которых Китай. Я считаю, что крайне недальновидно со стороны Запада отдавать это на откуп Китаю, поскольку с геополитической точки зрения в большей степени в восстановлении равновесия заинтересована именно Европа», — говорит евродепутат.

По словам Донато, «отсутствие нейтральности, рациональности и авторитета сделало невозможным роль европейских лидеров, которые пытаются навязывать неприемлемые для РФ условия». «ЕС до сих пор только способствовал разрастанию конфликта, подливая бензина в огонь, и я осуждаю за это ЕС, на котором лежит огромная ответственность за произошедшее», — говорит она.

Ранее Франческа Донато голосовала против антироссийской резолюции Европарламента. В своих интервью и выступлениях она постоянно обращает внимание на события, происходившие на Украине и в Донбассе до начала российской военной операции. «На протяжении нескольких лет на Украине ведется жесткая пропаганда, разжигающая ненависть в отношении РФ и ее руководства, но также в отношении тех, кто на востоке страны требует независимости», — говорит она.