Ливерпуль, Великобритания, 13 марта, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Сегодня, 13 марта, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 минимально уступил «Вулверхэмптону» со счетом 0:1.

Evertonfc.com Футболист «Эвертона»

Единственный мяч на 49-й минуте встречи забил 29-летний опорный полузащитник сборной Англии Конор Коуди после передачи Рубена Невеша. Красную карточку на 78-й минуте получил защитник «ирисок» Джонджо Кенни.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи — Саймон Беннет и Скотт Леджер.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда, потерпев шестнадцатое поражение в сезоне, с 22-мя очками остались на семнадцатой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав 46 очков, обошел «Тоттенхэм» и поднялся на седьмую строчку.