Москва, 13 марта, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» заказала мощности газопровода «Ямал — Европа» на полные газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.

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Отмечается, что Газпром выкупил почти 16% доступного для бронирования объёма.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки природного газа в Европу через территорию Украины проходят штатно, сообщили 11 марта в компании Газпром.

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