Лондон, , 20:20 — REGNUM 13 марта лондонский «Челси» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Ньюкаслом» со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц после передачи Жоржиньо.

Желтые карточки: Кай Хаверц (39'), Джейкоб Мерфи (50'), Хаким Зиеш (59'), Бруно Гимарайнс (80'), Матео Ковачич (87'), Антонио Рюдигер (90+1'), Дуайт Гэйл (90+2').

Бригада арбитров: Давид Кут | Йан Хассин | Николас Хортон | Майкл Солсбери | Джон Брукс.

Составы команд:

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Чалоба, Сарр (Пулишич, 78'), Жоржиньо, Канте, Маунт (Ковачич, 63'), Зиеш, Хаверц, Вернер (Лукаку 63').

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер, Ласселс, Таргетт, Манкильо (Гэйл, 90'), Бюрн, Мерфи (Фрэйзер, 90'), Алмирон (Сен-Максимен, 69'), Лонгстафф, Гимарайнс, Вуд.

«Челси», одержав семнадцатую победу и набрав 59 очков, укрепился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата. «Ньюкасл» с 31-м очком остался на четырнадцатой позиции.