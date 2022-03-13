Донецк, , 20:18 — REGNUM Около 500 домов остались без электроэнергии в населенных пунктах Луганское и Сигнальное в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 13 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточены н. п Луганское и н.п. Сигнальное, — говорится в сообщении. — Без электроэнергии около 500 частных домостроений».

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из-за обстрела со стороны украинских силовиков в Александровке без энергоснабжения остались свыше 1 100 домов, в Кременце — 120 домов.