Луганск, 13 марта, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Две новые районные администрации заработали на освобождённых территориях Луганской Народной Республики, сообщает 13 марта пресс-служба администрации главы ЛНР.

Leonid 2 Герб ЛНР

«В соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника на освобожденных от украинских националистов территориях бывшей Луганской области образованы и приступили к работе еще две администрации: Троицкого и Белокуракинского районов», — сообщает пресс-служба.

Теперь все жители вновь освобожденных от украинских оккупантов территорий ЛНР могут по всем имеющимся у них проблемам обратиться в приемные администраций, а также к руководству районов.