Исетский район, Тюменская область, , 20:13 — REGNUM В Тюменской области участковый и ветеран полиции спасли заблудившегося в лесу подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ночью в полицейское отделение села Исетское поступило сообщение от местной жительницы о том, что 17-летний юноша, который возвращался из посёлка Коммунар, не дошёл до дома. По пути он сбился с дороги, но успел позвонить брату и сообщить, что заблудился и замерзает.

Участковый уполномоченный и ветеран внутренних дел на снегоходе направились в лес, где нашли юношу без сознания. Подростка привезли в больницу, где ему диагностировали переохлаждение и обморожение стоп. Спасённый идёт на поправку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе на Камчатке был спасён заблудившийся в лесу мужчина, которого искали три дня.

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