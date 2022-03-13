Москва, 5 мая, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведёт заключительную встречу с правительством, которое после инаугурации президента сложит с себя полномочия, сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой репортёр опубликовал в Telegram-канале.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время совещания с членами правительства

«До инаугурации президент проведёт заключительную встречу с кабинетом министров», — заявил Зарубин.

Он добавил, что президент подведёт итоги работы правительства.

Инаугурация Владимира Путина пройдёт 7 мая. Избранный президент России принесёт присягу на Конституции и вступит в должность.

Помимо этого, в Москве 8 мая пройдёт саммит Евразийского экономического союза, а 9 мая президент примет участие в параде по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров.

На брифинге 17 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Путина пройдёт в соответствии с протоколом, но с определёнными нюансами.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. В голосовании на президентских выборах приняли участие более 87 млн человек.