Москва, 13 марта, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Западные страны продолжают уничтожать последние признаки информационного присутствия России, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В странах коллективного Запада продолжается уничтожение последних признаков информационного присутствия России. В отдельных государствах впору говорить о медиагеноциде российских СМИ», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она добавила, что власти стран Запада перестали юридически обосновывать притеснения российских журналистов, к этому процессу присоединились крупнейшие IT-компании США.