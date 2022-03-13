Лондон, , 20:00 — REGNUM 13 марта в Лондоне на «Олимпийском стадионе «Вест Хэм» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Астон Виллой» из Бирмингема со счетом 2:1.

Забитыми мячами в составе «молотобойцев» отметились Андрей Ярмоленко (70' Саид Бенрахма) и Пабло Форналс (82' Саид Бенрахма). Единственный мяч команды из Бирмингема на 90-й минуте встречи забил 20-летний атакующий полузащитник Джейкоб Рэмзи после передачи Эмилиано Буэндиа.

Статистика матча («Вест Хэм"/ «Астон Вилла»)

Удары 11/13

Удары в створ 4/7

Владение 48%/52%

Угловые 5/7

Нарушения 9/3

Составы команд:

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл (Фредерикс, 57'), Доусон, Зума, Джонсон, Соучек, Райс, Лансини, Форналс, Бенрахма (Диоп, 87'), Антонио (Ярмоленко, 52').

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Мингс, Чемберс, Динь (Янг, 10'), Луис (Буэндиа, 79'), Макгинн, Рэмзи, Коутиньо, Уоткинс, Ингз (Бэйли, 69').

«Вест Хэм», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, обошел «Вулверхэмптон» и поднялся на шестую позицию. «Астон Вилла» с 36-ю очками осталась на девятом месте.