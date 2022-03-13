Челябинск, 13 марта, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Жительница Магнитогорска Челябинской области потеряла более 1,6 млн рублей, приняв мошенника за брокера. Об этом сообщает прессс-служба регионального главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным следствия, 66-летняя женщина в течение полугода общалась с якобы финансовым специалистом. В течение полугода она вносила деньги на указанный им счёт. А затем она поинтересовалась у него, есть ли прибыль и какая, но ответа так и не получила. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой обмана.

Сейчас по этому факту мошенничества полиция расследует уголовное дело. Если мошенника поймают, то ему грозит десять лет заключения.