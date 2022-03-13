Москва, 13 марта 2022, 19:51 — REGNUM Бойцы Росгвардии наряду с вооруженными силами России «шаг за шагом» выполняют поставленные перед ними задачи, заявил 13 марта глава Росгвардии Виктор Золотов, чьи слова приводятся на сайте ведомства.
Золотов принял участие в богослужении, посвященном православному празднику Торжество Православия, которое совершил патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.
Напомним, что специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является защита и освобождение ДНР и ЛНР от украинской оккупации, а также демилитаризация и денацификация Украины.