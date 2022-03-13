Советский, Югра, 13 марта, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В Югорске (ХМАО) зафиксирован выход трёх волков к людям. Об этом сообщают «Новости Югры».

raincarnation40 Волк

Волков заметили местные жители на южной окраине города. Хищники загрызли домашнюю собаку, которая была на привязи.

В администрации Югорска заявили, что проверяют данную информацию. В случае подтверждения факта, департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО будут приняты меры по регулированию численности волков, то есть их отстрел.

Отмечается, что в Югре участились выходы волков к людям. В ноябре 2021 года охотники около месяца обеспечивали безопасность посёлка Зеленоборск Советского района. Затем выход хищников к жилым домам был зафиксирован в посёлке Берёзово и возле посёлка Агириш Советского района.