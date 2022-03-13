Москва, , 19:38 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела больницы в городе Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате которого погибли не менее шести человек. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

«Председатель СК поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, украинские националисты обстреляли медицинское учреждение с пациентами из танка и ракетами реактивных систем залпового огня «Град» при отступлении из Волновахи.

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Националисты ранее оборудовали в больнице боевую позицию и вели оттуда огонь по военнослужащим ДНР из гранатометов и танков, прикрываясь как живым щитом пациентами, в том числе роженицами, уточнили в СКР.