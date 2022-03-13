Луганск, , 19:22 — REGNUM Населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: населенный пункт Золотое-4 — населенный пункт Золотое-5», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики применили миномёт 120 мм.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что группировка войск ЛНР освободила от националистов город Попасная.