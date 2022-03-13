Ялуторовск, Тюменская область, 13 марта, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В музейном комплексе тюменского города Ялуторовска проводятся необычные уроки, с погружением в старину. Об этом сообщает пресс-служба главы Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Перо

Лекции и занятия для дошкольников проводятся в местном музее. На уроке «Грамматика и математика» воспитанники детского сада № 7 города Ялуторовска узнали, что 200 лет назад в школе обучение было платным. Все изменилось, когда в город приехал декабрист Иван Якушкин. Он открыл в 1842 году бесплатную школу для мальчиков, а в 1846 году — первую в Сибири школу для девочек.

Из-за дороговизны бумаги в те времена первые свои буквы и цифры дети писали палочками на песке, насыпанном в неглубокие ящики. Затем школярам разрешали писать мелом на досках и лишь потом допускали к чернилам, перу и бумаге.

Сотрудники Ялуторовского музейного комплекса предложили детсадовцам стать на время учениками якушкинской школы. Песок, мел, затем гусиное перо — современные дети с трудом, но справляются с поставленными задачами.