Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Американские войска не будут действовать на территории Украины, но будут защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО. Об этом в эфире телеканала CNN, комментируя удар по украинской тренировочной базе в районе Львова, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан Usembassy.gov

«Военные США не будут действовать на Украине, и их нет там сейчас, однако мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если будет военное нападение на территорию НАТО, это приведет к задействованию пятой статьи [Вашингтонского договора о коллективной обороне], и мы в ответ применим всю силу альянса НАТО», — передаёт слова Салливана ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли такая же реакция в случае непреднамеренного обстрела, Салливан заявил: «если Россия совершит нападение, нанесет удар, произведет выстрел на территорию НАТО, альянс НАТО ответит на это».

Ранее, в субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предупредила США о том, что «накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран не просто опасный ход, а это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели» для Вооруженных сил РФ.