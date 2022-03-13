Марин Ле Пен выступила против поставок оружия Киеву
Париж, 13 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Поставки оружия Украине граничат с участием в конфликте, заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Марин Ле Пен
«Поставка оружия Киеву граничит с участием в конфликте», — сказала она.
Также она заявила, что по-прежнему выступает за выход Франции из объединенного военного командования НАТО.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ле Пен заявила, что со стороны Европейского союза введение эмбарго на нефть из России сравнимо с «совершением харакири».
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