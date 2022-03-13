Москва, , 18:56 — REGNUM Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, сообщает 13 марта Минобороны России.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Удар был нанесен утром по московскому времени 13 марта. По данным министерства, на указанных объектах киевский режим развернул пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против военнослужащих вооруженных сил России. Кроме того, там же находилась база хранения вооружения и военной техники, которые направлялись на Украину внешними силами.

«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», — заявили в министерстве.