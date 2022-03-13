Кемерово, , 18:55 — REGNUM Бывшего главу администрации Гурьевского городского поселения Кемеровской области признали виновным в присвоении и растрате бюджетных денег. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Установлено, что с июня по декабрь 2019 года он заключил от имени администрации договор аренды автомобиля родственника, который предназначался якобы для служебных поездок персонала. В действительности же использовал машину в личных целях. Также теперь уже бывший чиновник издал распоряжение о совместной с первым заместителем командировке на форум в Санкт-Петербург. Им из бюджета были перечислены на это деньги. Ущерб бюджету составил более 450 тысяч рублей.

Вину он признал и даже частично вернул денежные средства. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно со штрафом 15 тысяч рублей.