Самара, , 18:52 — REGNUM 27-летний арендованный из «Сочи» центральный защитник самарских «Крыльев Советов» Матео Барач признан лучшим игроком матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Крылья Советов» — «Зенит».

Логотип «Зенита»

Барач, отметившийся одним забитым мячом, тремя выигранными единоборствами и двумя успешными отборами, получил оценку 8,54 по версии портала WhoScored. Точность передач хорватского центрального защитника составила 74%.

В текущем сезоне Барач принял участие в шестнадцати матчах за «Крылья Советов» и «Сочи» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые и одну красную карточки.