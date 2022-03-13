Прага, , 18:49 — REGNUM Чехия предложит странам так называемой «Вышеградской четвёрки» (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия — V4) принять в это неформальное сообщество Украину. Об этом в воскресенье, 13 марта, выступая по чешскому ТВ, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова:

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«Помимо рассмотрения возможности приема Украины в состав НАТО и Евросоюза, необходимо также рассмотреть вопрос о расширении за счет Украины нашей Вышеградской четверки. Украина является непосредственным соседом наших стран, нас многое объединяет с нею, в том числе, негативный опыт в общении с Россией. Вступление Украины в состав нашей группы поможет укреплению сотрудничества наших стран».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что лидеры стран Евросоюза не смогли прийти к согласию по вопросу о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.