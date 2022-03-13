Вашингтон, 13 марта, 2022, 18:48 — ИА Регнум. США могут попытаться заключить альтернативную сделку с Ираном в обход ядерной сделки с участием России, лишь бы не обсуждать санкции, веденные против Москвы из-за ситуации вокруг Украины, предположила 13 марта газета The Washington Post.

Цитата из к/ф «Ки-Ларго». реж Джон Хьюстон. 1948. США Сделка

По мнению газеты, США могут рассматривать вариант временного соглашения с Ираном, которое бы привело к заморозке некоторых видов деятельности по его ядерной программе в обмен на ослабления ряда санкций, введенных против него Вашингтоном. Но Иран никогда ранее не соглашался на временные сделки.

Еще один вариант подразумевает создание «аналога» СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), о чем изданию якобы поведал некий высокопоставленный американский чиновник. По его словам, власти США «ничего не исключают на данный момент».

Он также заявил, что у России есть неделя на отзыв запроса о письменных гарантиях от США, что санкции, введенные против нее вокруг ситуации на Украине, не помешают ее сотрудничеству с Ираном в дальнейшем, после восстановления ядерной сделки. Как отмечает неназванный чиновник, именно требования России являются ключевым камнем преткновения для достижения соглашения.

Напомним, что 5 марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что Россия запросила у США письменных гарантий уровня не ниже Госсекретаря о том, что санкции против России не отразятся на ее будущем сотрудничестве с Ираном и не нарушат сложившийся режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который уже заложен в сделке.