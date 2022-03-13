Кемерово, 13 марта, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Новокузнецке задержаны обворовавшие 70-летнюю пенсионерку. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Пенсионерка

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась пенсионерка, которая сообщила, что пока она две недели находилась в больнице, неизвестные похитили из её квартиры две электропилы, болгарку, дрель и шлифовальную машинку.

Позже были установлены и задержаны подозреваемые — 40-летние знакомые сына заявительницы. Выяснили, что они выпивали вместе с родственником потерпевшей, а когда тот уснул, забрали электроинструменты. Продать вещи они не успели.

Возбуждены два уголовных дела. Им грозит до пяти лет лишения свободы.