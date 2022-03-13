Вашингтон, 13 марта 2022, 18:46 — REGNUM Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят признаков «неминуемой» угрозы химической или биологической атаки на Украине, но внимательно за этим следят.
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Ранее власти США заявляли, что Россия якобы может применить отравляющие вещества в рамках операции под «чужим флагом», не приведя никаких доказательств.
Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия якобы могла планировать применение химического оружия в ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса.
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