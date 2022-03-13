13 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что власти Соединенных Штатов намерены поставить на Украину новый пакет военной помощи.

Мирослава Романенко, , 20:25 — REGNUM Власти Соединенных Штатов Америки намерены поставить на Украину новый пакет военной помощи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации. Отмечается, что Пентагон поставит на Украину пакет «немедленной военной помощи», в который входят противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала украинского адвоката, публициста и блогера Татьяны Монтян. Многие из участников обсуждения указали на то, что Штаты таким образом в очередной раз заработают на продаже Украине вооружения. Иные также задумались, не является ли поставка оружия Киеву вмешательством НАТО в конфликт на Украине.

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«Афганистан превратили в руины. Теперь очередь Украины», — отреагировала Галина Николаевна.

«Сколько же денег можно отмыть и… [украсть] на этих поставках? Это же Эльдорадо», — добавил Evgeniy M.

«Ну так ожидаемо. Утилизировать куда-то нужно же его. Американский ВПК (военно-промышленный комплекс — М. Р.) наживется на этом», — отметил Evgeniy M.

«Они дают в долг, а кто им будет долг отдавать?» — задумался «Колыван».

"Их тепло встретят воины РФ», — с сарказмом отреагировала Kassandra A.

Виктор Васнецов. Богатыри. 1881—1898

«Думаете позволят завести?» — задался вопросом Ж. Б.

«Дают бабки, а потом продают оружие. Замкнутый круг. Везде наварятся, ещё и с процентами», — пишет «Бамбарбия Кергуду».

«Да здравствует новый Афганистан и Сомали, вместе взятые, на территории бывшей Украины. Мир будет только там, где будет контроль России. На остальных территориях будет махновщина», — написал Михаил.

«А оно доедет?» — усомнился один из участников обсуждения.

«Одни за посевную переживают, другие — как оружие сбагрить», — прокомментировала новость Елена Т.

«Война до последнего патриота-украинца — все же реальность, ведь оружие можно поставлять очень долго», — отреагировала Евгения С.

«Вот странно, заявлялось, что страны НАТО не будут принимать участие в этой «операции», но поставка оружия, это и есть их непосредственное участие!!! Как-то странно. Можно их за это притянуть к ответу?!» — задумалась Svetlana R.

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«Вообще-то, по идее официальные поставки вооружения могут расцениваться как нападение НАТО на Россию. Интересно заявление… [генерального секретаря НАТО Йенса] Столтенберга, что нападение на натовские конвои с оружием будет расцениваться как нападение на НАТО и включать ст. 5. А с чего он взял, что эти конвои не должны расцениваться как нападение на Россию? Они там с башкой дружат вообще?» — не понимает Слава.

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Напомним, также 12 марта пресс-служба Госдепа распространила сообщение о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить Украине военную помощь на сумму около $200 млн, в соответствии с меморандумом, подписанным главой Белого дома Джозефом Байденом.