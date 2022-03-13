Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:39 — REGNUM В Новокузнецке 60-летняя мастер одного из местных предприятий хотела заработать на бирже, но в итоге потеряла около 6,3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Интернет-мошенничество Don Hankins

Выяснилось, что 60-летняя горожанка увидела в интернете рекламу трейдинговой площадки, которая предлагала заработать через игру на бирже. Она прошла по ссылке и заполнила анкету, после чего с ней связались якобы специалисты компании, которые помогли ей создать электронный кошелёк и зарегистрироваться в приложении для отслеживания прибыли.

Сначала женщина внесла на счет 15 тысяч рублей и увидела заработок в иностранной валюте. Затем ей позвонил мужчина, представившийся её личным консультантом. Он сказал, что для большего заработка нужно внести крупную сумму. Женщина оформила кредиты в трёх банках и заложила личный автомобиль. Все полученные средства она вложила в игру на бирже. Но проверив счет, обнаружила, что деньги. Телефоны консультанта и специалистов были уже недоступны.

Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.