Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM 13 марта в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом». Основное время завершилось со счетом 1:1.

Логотип «Зенита»

Первый мяч на 86-й минуте встречи забил 23-летний фланговый атакующий защитник сборной России Данил Круговой после передачи Далера Кузяева — 0:1. Через пять минут защитник хозяев Матео Барач восстановил равновесие в счете — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Сергей Пиняев.

Единственную красную карточку на 90+6-й минуте встречи забил бразильский центральный полузащитник Вендел. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Ассистенты главного судьи — Илья Елеференко и Владимир Миневич.

Статистика матча («Крылья Советов"/ «Зенит»)

Удары 9/17

Удары в створ 5/4

Владение 38%/62%

Угловые 1/5

Нарушения 12/10

Составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Матео Барач, Денис Якуба (Сергей Пиняев, 80'), Роман Ежов (Данил Липовой, 90'), Фернандо Костанца, Антон Зиньковский (Александр Коваленко, 90'), Владислав Сарвели (Дмитрий Цыпченко, 75'), Максим Глушенков (Иван Игнатьев, 74).

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков (Далер Кузяев, 64'), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Данил Курговой, Вендел, Алексей Сутормин (Вячеслав Караваев, 64'), Малком (Андрей Мостовой, 87'), Клаудиньо, Артем Дзюба (Иван Сергеев, 74'), Юри Алберто (Александр Ерохин, 87').

«Зенит», набрав 45 очков, увеличил отрыв от «Динамо» до трех очков. «Крылья советов» с 29-ю очками остались на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.