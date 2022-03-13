Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Ни граждане, ни военные объекты США не пострадали при ракетном обстреле в районе Эрбиля в Ираке, заявил 13 марта помощник президента США в эфире телеканала CBS.

Эрбиль jan kurdistani

Американские граждане и объекты инфраструктуры США не пострадали в результате нанесения реакторного обстрела отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Что мы знаем на данный момент — это то, что ни один из объектов США не был поврежден, ни один гражданин США не пострадал», — заявил Салливан.

Напомним, что примерно в 01:20 по местному времени 13 марта по объектам США в иракском Эрбиле по не подтвержденным данным со стороны Ирана, был нанесен ракетный удар. Известно также, что по официальным данным консульство США в Ираке не пострадало.

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