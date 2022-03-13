Москва, , 18:27 — REGNUM Сегодня, 13 марта, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Квинси Промес Ailura

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Георгий Джикия, Дантас Айртон, Самуэль Жиго, Максимлиано Кофрие, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Виктор Мозес, Квинси Промес, Шамар Николсон.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Никита Кривцов, Сергей Петров, Евгений Чернов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Ираклий Манелов, Алексей Ионов, Владимир Ильин.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты главного судьи — Кирилл Большаков и Михаил Иванов. Резервный арбитр — Евгений Турбин.