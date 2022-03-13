Кемерово, 13 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области найден потерявшийся ещё 5 марта 17-летний подросток. Выяснилось, что всё это время он подрабатывал разнорабочим в Новокузнецке.

23.mchs.gov.ru Поиски

«В дежурную часть ОМВД России по городу Калтану за помощью обратилась жительница города Белово. Женщина сообщила, что 5 марта 2022 года к ней из Калтана должен был приехать 17-летний внук, однако у неё дома он так и не появился», — рассказали в региональном управлении МВД РФ.

В ходе поисков выяснилось, что юношу видели в одном из районов Новокузнецка. В итоге его обнаружили возле местного торгового центра, где он подрабатывал разнорабочим.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.